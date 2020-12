Calcio, inizia il corso da allenatori...in streaming

È iniziato oggi il corso allenatori, in streaming, per avere il patentino da allenatore UEFA A.

Tanti i volti noti che hanno preso parte, da Daniele De Rossi ad Alessandro Del Piero fino a Christian Vieri, Pazzini, Pizarro e Balzaretti. Gli ex calciatori parteciperanno per ottenere un patentino che permetterà di allenare fino alla serie C.

Il corso è rivolto a “calciatori professionisti di lunga esperienza” ed avrà una durata complessiva di 210 ore, al termine delle quali i corsisti dovranno sostenere gli esami finali per ottenere la qualifica.

OMNISPORT | 17-12-2020 15:18