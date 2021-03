Calcio, Pelè riceve il vaccino: "È un giorno indimenticabile"

Pelè, nonostante la mascherina sorride. L’ex campione brasiliano ha ricevuto infatti il vaccino anti Covid – 19. A dare la notizia lo stesso brasiliano tramite un post su Instagram.

L’ex campione compirà 81 anni il prossimo ottobre e proprio per questo ha anche voluto lanciare un messaggio di solidarietà: “Oggi è un giorno indimenticabile – ho ricevuto il vaccino!.La pandemia non è ancora finita. Dobbiamo mantenere la disciplina per proteggere le vite finché molte persone non avranno ricevuto il vaccino. Per favore, continuate a lavarvi le mani e restate a casa se possibile. Quando uscite, non dimenticate la mascherina e mantenete il distanziamento sociale. Tutto questo passerà se riusciamo a pensare agli altri e ci aiutiamo a vicenda”.

