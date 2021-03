Cristiano Ronaldo si supera e batte Pelè: Juventus avvisata

Cristiano Ronaldo ci ha educati a un calcio edificato sul talento, la costanza e la determinazione perché, fattori isolati, non rendono quanto la loro somma. E così, detrattori e ammiratori del più volte Pallone d’Oro, assistono al suo sconcertante inseguire limiti posti dai numeri, dai suoi stessi record e da quei primati raggiunti e difesi da altri. Fenomeni come Pelè, che ha ricevuto proprio nel giorno di Juve-Spezia la prima dose del vaccino anti Covid.

La Juve che torna a vincere

Contro i liguri CR7 ha dimostrato ancora una volta quanto sia indispensabile, nonostante le invenzioni del tecnico, Andrea Pirlo, l’opportunismo del ritrovato Alvaro Morata e degli altri compagni, il suo personale estro calcistico.

Contro lo Spezia, Cristiano si è regalato la rete che segna il sorpasso. A 36 anni, ha segnato la ventesima rete del suo campionato (+2 da Lukaku)e ha raggiunto il mito del calcio brasiliano nella classifica dei gol segnati di tutti i tempi o anche all time, ovvero ha raggiunto quota 767 reti.

Juve-Spezia, il record di Cristiano Ronaldo

Un record destinato ad essere superato, anche questo? Nulla va escluso, al netto delle modalità di conteggio e naturalmente la questione competizioni che, in questi frangenti, ha il suo peso. Di cderto c’è il nuovo primato centrato da Ronaldo e la sua volontà di proseguire a giocare. CR7 vuole conquistarsi la vetta più alta del podio dei marcatori più importanti e prolifici della storia del calcio: Romario e Josef Bican.

Decisivo per questo obiettivo e gli altri che il portoghese ha maturato e condivide anche con la sua famiglia, sarà il rinnovo. Cristiano Ronaldo rimarrà a Torino? E a quali condizioni? I dubbi sono legittimi, considerato il momento storico e i recenti malesseri del giocatore rispetto all’andamento della squadra.

Il tema rinnovo: Juve-CR7, la situazione

Alla Juventus, Cristiano ha trovato l’ambiente e le condizioni richieste, mala Champions non è facoltativa quando si tratta del giocatore tra i migliori di sempre. Il portoghese ha avanzato alcune richieste, come è stato riportato da rumors in queste ultime settimane, e potrebbe essere tentato dall’idea di abbandonare Agnelli e Paratici e il loro progetto per intraprendere un nuovo percorso professionale.

