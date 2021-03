Juventus in frenata: Cristiano Ronaldo furioso, voci sul futuro

Rabbia e frustrazione per Cristiano Ronaldo dopo la frenata di Verona. A differenza del solito, CR7 il giorno dopo il pareggio al Bentegodi è rimasto in silenzio social: nessun tweet o story per incoraggiare la squadra e consolare i tifosi dopo la nuova battuta d’arresto della squadra di Andrea Pirlo.

Dall’entourage di Ronaldo filtra una certa amarezza: l’attaccante portoghese è andato a segno 47 volte negli ultimi 47 match di Serie A (ormai Pelé a quota 767 gol in carriera è stato raggiunto), ma i bianconeri stentano e ora si ritrovano a -10 dall’Inter.

Contro il Verona il cinque volte Pallone d’Oro ha mostrato tutta la sua rabbia e impazienza: spesso lasciato troppo solo in attacco, si è mostrato molto deluso e sconsolato dopo la rete del pareggio dell’Hellas ad opera di Barak, ed arrabbiato con i suoi.

La sconfitta contro il Porto e la Champions in bilico certo non migliorano il morale dell’ex Real, che quest’anno potrebbe ritrovarsi in bacheca con una sola Supercoppa. E tornano a farsi sentire con forza le voci sul suo futuro.

Secondo alcune indiscrezioni Ronaldo potrebbe approdare negli Stati Uniti, in MLS. A farsi avanti lo stesso David Beckham, che dopo aver ingaggiato Higuain per la sua Inter Miami vuole fare un ulteriore salto ed arrivate a CR7. A margine della presentazione della nuova maglia della franchigia, l’ex centrocampista del Milan è stato chiaro: “Vogliamo stelle come Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Sono stati i migliori per 15 anni e l’obiettivo è quello di portarli in MLS e Inter Miami”.

OMNISPORT | 01-03-2021 10:19