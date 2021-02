Per Cristiano Ronaldo la collezione di record non finisce mai

Non passa quasi giorno nel quale Cristiano Ronaldo non stabilisca un nuovo record. La doppietta di ieri contro il Crotone ha fatto entrare anche i calabresi nel club ormai enorme delle vittime della fame inestinguibile di gol del fuoriclasse portoghese della Juventus .

CR7 ha infatti segnato in carriera a tutte le squadre che ha già affrontato e che partecipano all’attuale campionato di Serie A: 18 su 18 . Gli manca solo il Benevento, contro il quale non ha giocato la gara d’andata per turnover, ma che potrà affrontare tra un mese e potrà completare la sua collezione arrivando a quota 19 .

C’è solo una squadra di Serie A contro la quale Cristiano ha giocato, ovviamente non quest’anno, ma alla quale non è mai riuscito a segnare, ed è il Chievo . Non solo: Stefano Sorrentino all’ Allianz Stadium difendendo la porta dei clivensi gli parò un rigore il 21 gennaio 2019.

Inoltre, il Crotone è diventata la 78a squadra alla quale CR7 ha segnato complessivamente in uno dei cinque più importanti campionati nazionali europei, solo Zlatan Ibrahimovic ha fatto meglio, arrivando a quota 79 , ma giocando in un campionato in più , in Francia, dove Cristiano non ha mai militato.

Infine, il conto dei gol complessivi stagionali di Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 25 per la quattordicesima stagione consecutiva , dei quali 18 in Serie A, di cui è capocannoniere con 18 reti, una in più dell’interista Romelu Lukaku . Una serie di record impressionante, che il portoghese non ha alcuna intenzione di smettere di stabilire.

OMNISPORT | 23-02-2021 15:04