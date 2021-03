Juventus, basta mezz'ora: si sveglia Morata, Spezia battuto 3-0

Una serata in piena emergenza, con qualche spettro che prende sempre più corpo man mano che l’orologio scorre. Visto anche il pareggio di sabato contro il Verona. Poi la Juventus si sblocca e nella mezz’ora finale travolge lo Spezia. Finisce 3-0, un risultato che permette ai bianconeri di consolidare quel terzo posto che l’Atalanta potrebbe raggiungere nel mercoledì sera di campionato battendo a Bergamo il Crotone.

Per la Juventus comincia come peggio non potrebbe. Ancora prima del fischio d’inizio, infatti, Pirlo perde il primo uomo: è De Ligt, che si infortuna nel riscaldamento costringendo Alex Sandro a spostarsi al centro. E piove sul bagnato, perché in vista della prossima sfida contro la Lazio non ci sarà nemmeno Frabotta, diffidato e ammonito.

In campo la paura per i campioni d’Italia non manca. E lo dimostra la prima vera occasione della partita, firmata Spezia e Marchizza (pallone sul fondo di poco). E quando Chiesa trova la via del gol, è in fuorigioco.

Dopo un altro guizzo di Chiesa, continua a farsi preferire lo Spezia: Demiral salva su Farias e poi si ripete sullo scatenato Marchizza. Quindi nel finale di tempo impegna Provedel, prima che Kulusevski e poi Cristiano Ronaldo (che colpisce un palo) suonino la sveglia.

Nel secondo tempo lo Spezia prova a controllare ancora le operazioni, ma le occasioni migliori sono targate Juve. Il risultato però non cambia, almeno fino a quando Pirlo non manda in campo Morata. È il 61′, e allo spagnolo (a secco dal 19 dicembre) bastano pochi secondi per portare la Juventus in vantaggio.

E a partita sbloccata, lo Spezia crolla. Erlic cerca il pari, ma a raddoppiare è Chiesa, che al 71′ batte Provedel con un tap-in. E al 90′ c’è gloria in contropiede anche per il solito Cristiano Ronaldo, alla presenza numero 600 in tutti i campionati europei.

OMNISPORT | 02-03-2021 22:43