Pelè come Maradona: "Ho avuto parecchie relazioni, da alcune sono nati figli"

Pelè come Maradona. E questa volta non si tratta di un paragone calcistico, bensì al di fuori del rettangolo di gioco. Come racconta Sport, Netflix ha prodotto un documentario sul campione brasiliano, dove vengono fuori anche dei dettagli sulla vita privata: “Ho avuto parecchie relazioni, da alcune delle quali sono nati figli. Ma l’ho saputo soltanto molto più tardi…”.

Il Sun di figli ne conta sette e riporta anche un’altra frase estrapolata dal documentario: “La mia prima moglie, che è stata anche la mia prima fidanzata, sapeva tutto. Non le ho mai mentito al riguardo”. Una versione non convalidata da Maria da Graca Xuxa, la donna in questione: “Ha detto che la nostra era una relazione aperta, ma in realtà lo era soltanto per lui”.

OMNISPORT | 19-02-2021 11:37