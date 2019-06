Secondo quanto rivelato dal MundoDeportivo, Neymar avrebbe chiesto ad Al Khelafi, presidente del PSG, di lasciarlo andare : Voglio tornare a casa mia, le parole che avrebbe usato il brasiliano nel messaggio diretto al numero uno del club parigino. Il Barcellona lo aspetta a braccia aperta. Pure lo spogliatoio non vedrebbe l'ora di riavere Neymar. Ora bisognerà capire come convincere il PSG a liberralo.

In attesa di capire il futuro di Neymar, il PSG è alla ricerca di un sostituto di Thiago Motta. Secondo Marca, il nome caldo sarebbe quello del centrocampista Casemiro. Molto dipenderà dalla volontà dello stesso Casemiro. L'alternativa a Casemiro sarebbe Allan del Napoli.

Cosa è successo ieri martedì 18 giugno 2019

Virgilio Sport - 19-06-2019 | 07:39