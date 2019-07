Il Parma in un comunicato ufficiale ha annunciato l'ultimo acquisto per la difesa. Collecchio, 7 luglio 2019 – Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del difensore Kastriot Dermaku, che ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2023. Il giocatore la scorsa stagione era in forza al Cosenza, club dal quale si è svincolato.

Fabio Borini, giunto appena due estati fa dal Sunderland, potrebbe lasciare il Milan. Il Crystal Palace, secondo indiscrezioni della stampa inglese, avrebbe raccolto informazioni sulla situazione dell'esterno emiliano.

Con l'arrivo di Matthijs De Ligt, da capire cosa ne sarà di Leonardo Bonucci. Il 19enne olandese dovrebbe giocare, al fianco di Giorgio Chiellini, con Leonardo Bonucci relegato a terza scelta. Le offerte per Leonardo Bonucci non mancherebbero. Leonardo, avrebbe già provato a testare l'umore dell'ex Milan per capire se ci siano o meno le condizioni per farlo diventare un nuovo giocatore del PSG. Tuttavia secondo le indiscrezioni Bonucci sarebbe intenzionato a restare sotto la Mole.

La Lazio potrebbe cambiare il portiere titolare. Il Newcastle sarebbe fortemente interessato a Strakosha. Dovesse partire Strakosha, la Lazio, secondo Il Tempo, punterebbe tutto su Perin. Il 26enne portiere, in uscita dalla Juventus, sarebbe il primo della lista. Da ricordare che Perin è alle prese con un infortunio.

Novità in casa Milan. Laxalt potrebbe giocare, a Torino, sponda granata. Il club del patron Cairo sarebbe, sulle tracce del 26enne esterno uruguaiano di proprietà della società rossonera. Il Torino, visto il complicarsi della pista che porta a Mario Rui.

Il mercato bianconero non si fermerà all'acquisto del difensore dell'Ajax : Paratici ha in serbo altri due colpi di altissimo livello per alzare ulteriormente la rosa a disposizione di Sarri e accontentare Cristiano Ronaldo. Ecco la lista dei papabili top player.

Gilardino, in panchina, al Rezzato, potrebbe diventare presto il nuovo allenatore della Pro Vercelli. Sarebbe in programma un incontro con la dirigenza del club per trovare un accordo. Il club piemontese vuole provare a conquistare la promozione in Serie B.

Acquisti e cessioni della sessione estiva del calciomercato di Serie A : ecco tutti gli affari ufficiali squadra per squadra. La sessione estiva del calciomercato 2019 inizia il 1 luglio e termina il 2 settembre. Ad ora solo Milan e Samp non hanno ufficializzato il nuovo allenatore.

Niente ritorno a Firenze per Borja Valero. La Fiorentina sarebbe, secondo Sky Sport, sulle tracce del centrocampista Biglia, attualmente in forza al Milan. Il tecnico Montella gradirebbe il 33enne argentino e la societò viola starebbe cercando un accordo con il Milan.

Il 19enne difensore, di proprietà dell'Ajax, è in procinto di trasferirsi alla Juventus. Una situazione di stallo che sta innervosendo il giocatore e, Mino Raiola. L'agente del nazionale olandese è uscito allo scoperto, spiegando cosa serve per arrivare alla classica fumata bianca : De Ligt spera soltanto che la Juventus e l'Ajax dimostrino la volontà di raggiungere un'intesa e che l'accordo sia fatto in tempi rapidi, le sue parole al Telegraaf.

Dani Alves, visto anche alla Juventus, è stato premiato come MVP della Copa America, vinta alla guida del suo Brasile. Il 36enne esterno di difesa, attualmente svincolato dopo l'esperienza al PSG, sta cercando una nuova sistemazione.

Cosa è successo ieri domenica 7 luglio 2019

Virgilio Sport - 8-07-2019 | 10:50