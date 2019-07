La Spal ha ceduto al Napoli il difensore Filippo Costa, dopo due stagioni e mezzo trascorse a Ferrara. Però, non vestirà la maglia dei partenopei nella prossima stagione : sarà infatti girato al Bari, squadra presieduta da Luigi De Laurentiis, dove giocherà il prossimo campionato di Serie C. Schierato all'occorrenza anche a centrocampo, Costa ha vestito per 50 volte la maglia biancazzurra, segnando un gol nella stagione della storica promozione in Serie A della Spal.

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Segre fino al 30 giugno 2022. Con questo comunicato, centrocampista classe 1997, tornato dal prestito al Venezia. Al momento Segre è a Bormio in ritiro con la squadra, che si sta allenando in vista dei preliminari di Europa League.

Con la cessione di Barella all'Inter ormai ufficiale, il Cagliari pensa già al suo sostituto : il presidente Tommaso Giulini e il direttore sportivo Marcello Carli sono infatti al lavoro per portare Nahitan Nandez in Sardegna. Secondo il sito gianlucadimarzio.com, sarà decisivo per la chiusura della trattativa un incontro in Spagna tra i presidenti di Cagliari e Boca Juniors.

La nuova Roma tagrata Paulo Fonseca riparte dalla difesa : il direttore sportivo Gianluca Petrachi e il consulente esterno Franco Baldini sono infatti al lavoro per portare a Trigoria due difensori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, Gianluca Mancini dell'Atalanta e Toby Alderweireld del Tottenham.

Cosa è successo ieri venerdì 12 luglio 2019

Virgilio Sport - 13-07-2019 | 13:04