Inter, Mauro Icardi via dal ritiro: decisione ufficiale

Mauro Icardi lascia il ritiro dell’Inter a Lugano e torna alla Pinetina. L’attaccante nerazzurro, che non ha lavorato con il resto dei compagni nella mattinata di sabato, di comune accordo con la società tornerà ad Appiano Gentile, dove nei prossimi giorni si allenerà in solitaria e continuerà “il lavoro di ricondizionamento atletico” disposto dal club.

Icardi salterà così la tournée di International Champions Cup in Cina, in attesa di sapere in quale squadra giocherà nella prossima stagione.

Questa la nota del club: “Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo. Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia#FCIM”.

Niente ripensamenti da parte di Antonio Conte quindi, la separazione è netta e certificata: l’argentino si allenerà con un preparatore messogli a disposizione dalla società, per ritrovare la forma migliore.

Sul fronte mercato è però ancora tutto immobile, e lo stallo rischia di prolungarsi fino al termine della sessione. La Juventus resta in pole ma il Napoli è alla finestra, interessato. Intanto l’Inter tratta il suo sostituto, Lukaku. Queste le parole di Marotta, ottimista nonostante l’alta richiesta del Manchester United: “Ottimista? Sì. Sono ottimista su tutto il completamento della squadra”.

SPORTAL.IT | 13-07-2019 16:25