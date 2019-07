Secondo quanto riportato da Sky Sport e confermato da fonti inglesi e francesi, infatti, Pepé finirà all'Arsenal a meno di controfferte da parte del Napoli : l'offerta dei Gunners coprirebbe infatti l'intero costo del cartellino senza l'aggiunta di contropartite tecniche, con un ingaggio di 5 milioni di euro fino al 2024 e una co missione di altri 5 milioni per gli agenti del giocatore, ostacolo maggiore alla buona riuscita della trattativa riscontrato dalla dirigenza del Napoli.

Il calciomercato entra nel vivo e il Torino vuole mettersi al riparo da sorprese : la trattativa con il Napoli per Simone Verdi, infatti. In questo senso, reduce dalla Coppa d'Africa e attualmente sotto contratto con il Bordeaux, club del massimo campionato francese.

La Fiorentina pensa a Niccolò Zanellato per rinforzare il centrocampo viola in vista della stagione che sta per iniziare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza incontrerà l'entourage del calciatore nel corso della prossima settimana.

La Juventus irrompe nella corsa a Romelu Lukaku, e lo fa con una clamorosa proposta di scambio alla pari con il Manchester United : secondo quanto riportato da diverse fonti, infatti, i bianconeri sono pronti a cedere agli inglesi l'argentino Paulo Dybala, la cui valutazione di 80 milioni di euro è molto simile a quella del belga, che lo United valuta 83 milioni. Oltre al Manchester United, attende novità anche il Tottenham di Mauricio Pochettino, estimatore della Joya.

Patrick Cutrone saluta il Milan. La cessione dovrebbe garantire una discreta plusvalenza alla squadra rossonera : Cutrone, aveva giocato finora solo nel Milan, partendo dalle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra nella stagione 2017/2018, segnando 18 gol in 46 partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Cosa è successo ieri venerdì 26 luglio 2019

