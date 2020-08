Lucas Biglia potrebbe restare in Italia un'altra stagione. L'ex centrocampista del Milan, è stato richiesto dal neo tecnico del Torino Marco Giampaolo, alla ricerca d'esperienza a centrocampo. L'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Joao Mario sta per lasciare l'Inter, forse definitivamente. Il centrocampista portoghese, dopo l'avventura in Russia, sarebbe corteggiato dal Real Betis, pronto a fare la sua offerta, e dal Celta Vigo, che da tempo ne segue le tracce. Lo riporta Fcinternews.

Ralf Rangnick torna a parlare del Milan in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, e non in toni particolarmente lusinghieri. Non è nel mio stile insistere su giocatori di 38 anni, è la frecciata a Zlatan Ibrahimovic - : non perché non siano abbastanza bravi, e Ibra certamente lo è, ma perché preferisco creare valore e sviluppare il talento. Rangnick cita ad esempio l'Atalanta : Sarà paradossale ma l ’ esempio è a 30 km : è l ’ Atalanta che ha un terzo del fatturato ma arriva davanti.

Il club inglese ha infatti trovato l'accordo con il Loco per il prolungamento di un anno del contratto del tecnico argentino. Nell'ultima stagione Bielsa ha riportato in Leeds in Premier League trionfando nella Championship con 10 punti di vantaggio sul West Bromwich Albion.

Nei prossimi giorni si determinerà il futuro di Patrik Schick : l'attaccante ceco, di ritorno alla Roma dopo il prestito al Lipsia, potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dal club tedesco, che sta per inviare alcuni dirigenti in Italia per incontrare la nuova proprietà della società giallorossa. Sono curioso di sapere se vorranno vendere Patrik e a quale prezzo. Il viaggio a Roma dimostra un grande interesse da parte del Lipsia.

Protagonista con la maglia del Paris Saint Germain in Champions League, Thiago Silva potrebbe presto tornare in Italia. Secondo le indiscrezioni la Fiorentina ha messo le mani sul quasi 36enne difensore brasiliano, in scadenza di contratto con il club francese a fine agosto. In Italia Thiago Silva ha disputato tre stagioni in rossonero, mentre a Parigi ha vinto ben sette campionati francesi e cinque coppe di Francia.

Cosa è successo ieri mercoledì 19 agosto 2020

Virgilio Sport - 20-08-2020 | 09:12