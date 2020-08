Se l'Inter dovesse mandare via Conte e prendere Allegri si profilerebbe un altro ex Juve per l'attacco

Il Milan si ritrova in giornata a Milanello per iniziare il ritiro in vista della prossima stagione. Pesa l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, seguito alla riconferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, ancora non ha trovato l'accordo con la società per il prolungamento del contratto. Trapelano sensazioni positive per la fumata bianca, ma il Diavolo si deve cautelare e sta pensando a un piano B nel caso Ibrahimovic dicesse definitivamente no ad un altro anno a Milano.

Giacomo Bonaventura sta decidendo in queste ore il suo futuro dopo essersi svincolato a parametro zero dal Milan. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha inviato un messaggio all'ex centrocampista rossonero. Il Benevento potrebbe allungare la carriera di alcuni giocatori. Ad esempio qui Bonaventura potrebbe perfino tornare in Nazionale.

L'Atalanta culla il sogno Florian Thauvin. Secondo quanto riporta Sportmediaset, l'attaccante del Marsiglia avrebbe dato il suo ok al trasferimento in Serie A e Bergamo. I nerazzurri hanno iniziato a trattare con il Marsiglia per il giocatore in scadenza nel 2021, che potrebbe lasciare l'OM per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere di Roma, e il bomber designato a sostituire Gonzalo Higuain nella rosa a disposizione di Andrea Pirlo è proprio quello della punta bosniaca della Roma. L'attaccante della Roma piace a Pirlo ma soprattutto a Cristiano Ronaldo, che secondo la Gazzetta dello Sport si sta spendendo molto per il suo arrivo e lo ha suggerito alla dirigenza bianconera.

Piotr Zielinski e il Napoli pronti ad andare avanti insieme ancora a lungo. Secondo quanto riporta Radio Marte, con cui era in trattativa da alcuni giorni. Presto l'annuncio : l'ex Empoli legherà il suo futuro alla società partenopea firmando un contratto quinquennale.

Sami Khedira non avrebbe intenzione di lasciare la Juventus. Secondo quanto riporta la Bild , il centrocampista tedesco , sotto contratto con la società bianconera fino al giugno 2021 , non è stato ancora contattato dal club per parlare del suo futuro.

Thiago Silva a RMC Sport ha confermato la fine della sua lunga parabola al Psg dopo l'amara finale di Lisbona : È stata la mia ultima partita a Parigi. Sono triste. Mi scuso con i tifosi. Ringrazio tutti i nostri sostenitori per il loro amore. Tornerò a Parigi, in un altro ruolo.

Il futuro dell'Inter verrà deciso entro martedì : nelle prossime ore è in programma l'incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang che determinerà le sorti del progetto iniziato appena un anno fa. Il divorzio sembra inevitabile e l'Inter si è cautelata da tempo : Massimiliano Allegri ha già trovato un accordo di massima con il club nerazzurro. Allegri è carico ed è pronto a tornare al lavoro dopo un anno di stop : la sua priorità è l'Inter.

