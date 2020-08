Mercato Juventus: Ronaldo ha scelto il nuovo bomber, si chiude

La Juventus ha accelerato nelle ultime ore per Edin Dzeko. Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere di Roma, il club bianconero vuole chiudere al più presto il colpo in attacco, e il bomber designato a sostituire Gonzalo Higuain nella rosa a disposizione di Andrea Pirlo è proprio quello della punta bosniaca della Roma.

Nei prossimi giorni è stato programmato un incontro tra l’entourage del calciatore e il Ceo Guido Fienga, in cui si farà il punto della situazione dopo l’arrivo della nuova proprietà. I giallorossi hanno già pronto il sostituto in caso partisse Dzeko: è l’attaccante del Napoli Arek Milik, che arriverebbe nell’ambito di uno scambio con Under (più soldi)

La Juve deve risolvere la questione Higuain, che non ha intenzione di rinunciare al suo ultimo anno di contratto, ma intanto accelera i tempi per assicurarsi Dzeko. L’attaccante della Roma piace a Pirlo ma soprattutto a Cristiano Ronaldo, che secondo la Gazzetta dello Sport si sta spendendo molto per il suo arrivo e lo ha suggerito alla dirigenza bianconera.

Dzeko piace a CR7 per le sue caratteristiche e il suo tipo di gioco, che lo accomuna a quello di Karim Benzema, con cui il fuoriclasse portoghese ha reso al meglio nel periodo madridista.

Il giocatore accetterebbe molto volentieri un trasferimento a Torino, e si vocifera di un ingaggio biennale da 7,5 milioni di euro a stagione. La Roma chiede 10 milioni di euro per il cartellino dell’ex Manchester City, la Juve è pronta a lavorare su possibili contropartite come Romero e Rugani per trovare un’intesa con i capitolini. L’arrivo di Friedkin non dovrebbe frenare l’affare.

Sul fronte uscite, da segnalare la partenza ormai certa di Marco Olivieri, che andrà a farsi le ossa in Serie B. Il giovane attaccante della Juventus Under23, sceso in campo con la squadra maggiore anche in Serie A e in Champions League, è nel mirino dell’Empoli e del Pisa, pronte a darsi battaglia per il prestito della punta bianconera.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 24-08-2020 09:08