Mercato Juve: sfumato Milik, Paratici parla con altri tre bomber

La Roma sorpassa la Juventus ed è pronta a chiudere il colpo Arek Milik dal Napoli. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis ha accettato la proposta della società capitolina, che offrirà in cambio il turco Cengiz Under più un conguaglio economico di circa 15 milioni di euro per avere il bomber polacco.

Il Napoli ha aperto le porta alla Roma perché è da tempo sulle tracce di Under, scelto come erede di Callejon sulla fascia destra, mentre i giallorossi con l’arrivo di Milik si cautelano in vista della partenza ormai certa di Edin Dzeko.

Superata la Juventus, che aveva l’accordo con il giocatore ma non aveva trovato quello con De Laurentiis: la società bianconera da settimane ha però raffreddato la pista per il polacco, perché l’obiettivo numero uno di Fabio Paratici è Raul Jimenez del Wolverhampton.

Proprio in giornata gli uomini di mercato bianconeri saranno a Londra, dove incontreranno gli emissari di diversi club interessati ad alcuni giocatori in uscita dalla rosa bianconera. Tra questi, Paratici parlerà proprio con il Wolverhampton per la punta messicana: la trattativa, imbastita da settimane da Jorge Mendes, può svilupparsi nei prossimi giorni.

I Wolves sono interessati a Douglas Costa, Ramsey e Demiral: mentre il turco è incedibile la Vecchia Signora spera di abbassare il prezzo con uno dei primi due o l’innesto di un altro centrale come Rugani.

Le alternative a Jimenez, sfumato Milik, sono due: lo stesso Edin Dzeko, in uscita dalla Roma, e l’attaccante dell’Arsenal Alexandre Lacazette, valutato dai Gunners 35 milioni di euro. Anche in questo caso, è possibile lo scambio con un elemento in uscita della rosa della Juve.

OMNISPORT | 19-08-2020 15:00