Mercato Milan: l'annuncio su Zlatan Ibrahimovic gela i tifosi

Ancora niente accordo tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan, e la situazione comincia a farsi seria. L’attaccante svedese lunedì non sarà a Milanello per il raduno della squadra rossonera, in vista del prossimo campionato di serie A al via il 19 settembre.

Ad annunciarlo lo stesso procuratore della punta di Malmoe, Mino Raiola, a Sky: “Credo che lunedì non ci sarà, per il momento. Stiamo parlando ma non c’è ancora un accordo. Non è una questione di soldi ma di convinzione e di stile. Un matrimonio si fa in due e se Ibrahimovic non avesse la volontà di restare in rossonero, non ci sarebbe una trattativa. Sono ottimista, non lavoro per creare problemi ma per trovare soluzioni”.

L’intesa per il rinnovo del contratto ancora non si trova: Ibrahimovic continua a chiedere 7 milioni di euro netti all’anno, il Diavolo nell’ultimo mese ha più volte rilanciato salendo a una cifra complessiva di 6 milioni di euro netti all’anno, considerando la parte fissa e un bonus facilmente raggiungibile.

Ma per ora Ibrahimovic, 39 anni da compiere ad ottobre, ancora non cede. La differenza non è comunque elevata, e da Casa Milan continua ad esserci una cerca positività circa il prolungamento del contratto.

Raiola a Sky ha parlato anche di un altro suo assistito, Gigio Donnarumma, in scadenza nel 2021. “Io di Gigio non ho parlato, non voglio parlare. E’ una questione molto sensibile con i tifosi. Il club ha altre priorità in questo momento e ora non è il momento giusto per parlarne”.

Il destino di Giacomo Bonaventura, svincolatosi poche settimane fa: “Stiamo valutando altre squadre. E’ vicino ad un paio di squadre. Speriamo di chiudere presto con una di queste due. Bisogna guardare avanti e non indietro”.

OMNISPORT | 23-08-2020 19:29