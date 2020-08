Thiago Silva: "Fiorentina? Trattiamo con tanti club"

Thiago Silva a RMC Sport ha confermato la fine della sua lunga parabola al Psg dopo l’amara finale di Lisbona: “È stata la mia ultima partita a Parigi. Sono triste. Mi scuso con i tifosi. Ringrazio tutti i nostri sostenitori per il loro amore. Tornerò a Parigi, club che mi è piaciuto e che ho nel cuore, in un altro ruolo”.

Ma il futuro è ancora in campo: “Voglio giocare 3-4 anni e competere nel Mondiale in Qatar. La Fiorentina? Il mio agente sta parlando con loro, ma non c’è niente di firmato. Nei prossimi giorni devo vedere bene le offerte e prendere la decisione migliore per la mia famiglia”. Secondo le indiscrezioni, il futuro potrebbe essere al Chelsea.

OMNISPORT | 24-08-2020 07:57