Prestito con diritto di riscatto fissato a 50 milioni di euro. E ’ quanto il Tottenham avrebbe proposto al Torino per arrivare ad Andrea Belotti, bomber dei piemontesi : lo ha riferito Sky Sport nella tarda serata di venerdì. Gli inglesi, per il solo prestito avrebbero offerto 5 milioni di euro.

Tra il Napoli e Arkadiusz Milik lo scontro è totale : il polacco non ha gradito la mancata convocazione per le amichevoli di venerdì contro il Pescara e di domenica contro lo Sporting e vive ormai da separato in casa dopo non aver trovato l'intesa sul rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. Milik, era sembrato vicino prima alla Juventus, poi all'Atletico Madrid, poi ancora alla Roma. E Milik potrebbe vivere, una stagione da separato in casa che potrebbe danneggiare la sua carriera.

Cosa è successo ieri venerdì 11 settembre 2020

Virgilio Sport - 12-09-2020 | 08:36