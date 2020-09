Luvumbo al Cagliari: è fatta

Un altro giovane per il Cagliari: dopo l’ingaggio di Sottil, ecco quello di Zito Luvumbo, 18enne esterno d’attacco angolano proveniente dal Primeiro de Agosto.

Il club africano ha annunciato il raggiungimento dell’accordo con i rossoblù sul proprio profilo ufficiale Instagram.

Luvumbo è in viaggio verso la Sardegna, dove è atteso in tempi brevi. Nella foto del post appare con Carlos Hendrik, patron del Primeiro de Agosto e uno dei capi militari dell’Angola.

Hendrik è considerato uno degli uomini più potenti del Paese grazie alla sua fitta rete di contatti che lo mette costantemente al centro dell’attenzione. Anche per quanto riguarda le trattative di calciomercato, per cui preferisce partecipare in prima persona.

OMNISPORT | 12-09-2020 19:23