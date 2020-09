Tante discussioni sull'operato di Paulo Fonseca, soprattutto sulla sua decisione di non schierare Edin Dzeko. Molto dipenderà dalla prossima sfida di campionato contro la Juventus di Andrea Pirlo. Ovviamente, si aspetterà l'evoluzione del mercato e la sfida con la Juventus. la posizione di Paulo Fonseca è tutt'altro che semplice.

De Zerbi, tecnico del Sassuolo, non è ancora certo di poter contare su tutti i suoi big per tutta la stagione. In particolare preoccupazione sulla permanenza del talentuoso Boga. Non ho ricevuto rassicurazioni dalla società ma è questione di abitudine.

Dopo una lunga telenovela, Arturo Vidal è finalmente a disposizione di Antonio Conte. Ora l'obiettivo è vincere con l'Inter. Mancherai allo spogliatoio , Arturo. Concluso l'acquisto di Arturo Vidal, l'Inter ora ha come priorità, come spiegato dal presidente Steven Zhang, quella di sfoltire la rosa. da non escludere che l'Inter si rimetta al lavoro per capire se ci siano altre opzioni di mercato.

Cosa è successo ieri domenica 20 settembre 2020

Virgilio Sport - 21-09-2020 | 09:53