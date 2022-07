Calciomercato Atalanta: Colley raggiunge Pirlo in Turchia

21-07-2022 16:49

In attesa di qualche rinforzo dopo l’arrivo di Ederson dalla Salernitana, l’Atalanta si concentra sulle cessioni. In particolare quelle dei suoi giovani, sempre molto richiesti sul mercato. Il primo o movimento riguarda Ebrima Colley, attaccante esterno del 2000 che dopo una stagione nelle file dello Spezia passa (sempre in prestito) ai turchi del Karagumruk del “nostro” Andrea Pirlo.

L’altra operazione è il passaggio di Alessandro Cortinovis, trequartista classe 2001, all’Hellas Verona che rimpingua la sua pattuglia di giocatori da schierare dietro la prima punta dopo l’addio di Gianluca Caprari con il giovane atlantino l’anno scorso in prestito alla Reggina.

