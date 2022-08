Calciomercato Atalanta: non solo Pinamonti, si tratta anche per Parisi

01-08-2022 07:00

Momento complesso per il mercato dell’Atalanta, aperto su più fronti ma con grandi difficoltà a chiudere gli affari. Nelle ultime ore la Dea si è fatta avanti per Fabiano Parisi, esterno sinistro dell’Empoli classe 2000 che andrebbe a sostituire il buco mai colmato dalla partenza di Robin Gosens. Nel frattempo si avvicina la cessione di Viktor Kovalenko allo Spezia, con un prestito con obbligo di riscatto (ma con alcune condizioni come la salvezza dei liguri) fissato a 2,5 milioni di euro.

Sul fronte Andrea Pinamonti invece il braccio di ferro non si ferma: per il giocatore l’Inter vuole 30 milioni e non abbassa la richiesta, una richiesta troppo onerosa per le casse bergamasche a meno che non esca una punta (con un ingaggio pesante risparmiato): Josip Ilicic al Bologna o Luis Muriel alla Juventus potrebbero essere la svolta.

