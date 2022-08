Calciomercato Bari: visite mediche per Zuzek, davanti idea Benedyczak

23-08-2022 07:00

Acquisto praticamente ufficiale per il Bari, che oggi dovrebbe accogliere nel capoluogo pugliese il difensore classe 1997 Zan Zuzek. Il giocatore, nazionale sloveno in tutte le categorie giovanili e considerato un prospetto potenzialmente da Serie A, potrebbe già essere a disposizione del tecnico Michele Mignani. Importante anche la sua vena realizzata, con 6 reti in 56 gare con la maglia del Koper, la squadra che lo ha ceduto ai Galletti.

Resta in piedi invece il nodo attacco, ormai un tormentone che dura da oltre un mese per il Bari. Resta viva la pista Samuel Di Carmine della Cremonese, ma nelle ultime ore si è fatto strada il nome di Adrian Benedyczak. L’attaccante polacco del Parma nato nel 2000, che lo scorso anno ha chiuso la stagione con 32 presenze e 6 reti, può essere il nome giusto per sistemare il reparto offensivo dei biancorossi.