Calciomercato Bologna: Svanberg addio, lo svedese va al Wolfsburg

15-07-2022 07:30

Mancano solo le visite mediche e le dichiarazioni ufficiali per salutare Mattias Svanberg, centrocampista centrale svedese classe 1999 che lascia il Bologna e la Serie A per passare ai tedeschi del Wolfsburg. La trattativa era aperta già da alcuni giorni, come confermato da ambo le parti, e si è chiusa nelle ultime ore.

La cessione di Svanberg porterà nelle casse del Bologna 10 milioni di parte fissa più 2 milioni di bonus, un’offerta importante che i rossoblù non potevano rifiutare. Lo svedese lascia l’Italia dopo quattro stagioni in cui ha totalizzato 118 presenze e 9 gol con la maglia del Bologna.

