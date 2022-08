Calciomercato Como: si cerca il tris con Puscas, Vignali e Mazzitelli

13-08-2022 13:22

Il Como cerca di finire in crescendo il suo calciomercato, cercando un triplo colpo (con un giocatore per reparto) dopo aver iniziato con il gioiello Cesc Fabregas facendo capire fin da subito di voler puntare in alto. La prima trattativa è quella più difficile, e riguarda George Puscas attaccante classe 1996 del Reading che lo scorso anno ha fatto registrare 18 presenze e 8 reti con il Pisa proprio in Serie B. Sul giocatore c’era anche il Cagliari, ma pare che ora i sardi siano defilati.

L’ultima novità invece riguarda il centrocampo, dove si tratta per Luca Mazzitelli del Monza un giocatore molto richiesto in cadetteria vista la sua esperienza e qualità e che difficilmente rimarrà nelle file del Monza chiuso dai diversi nuovi acquisti. Infine la difesa, dove si lavora con lo Spezia per il terzino destro classe 1996 Luca Vignali.

