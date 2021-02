Calciomercato, Derby Inter-Milan per un trequartista

Notizie di mercato riguardanti Inter e Milan rimbalzano in queste ore dall’Inghilterra, e più precisamente dal Manchester United. Secondo i media inglesi, infatti, sembra che rossonneri e nerazzurri abbiano messo gli occhi su Juan Mata, trequartista spagnolo in scadenza di contratto con i Red Devils proprio al termine di questa stagione.

Il Milan vorrebbe ampliare le proprie possibilità di scelta sulla trequarti, mentre ai nerazzurri farebbe davvero comodo una mezz’ala di impostazione e di qualità. In merito a queste voci, il tecnico dell United Ole Gunnar Solskjaer ha così risposto:

“Non sono sorpreso che ci siano squadre interessate a lui. È un giocatore fantastico, un grande professionista e una persona incredibile. Quando un giocatore come lui va in scadenza è normale che ci sia l’interesse di altre squadre. Juan se vuole ha il diritto di parlare con altre squadre. Sono in contatto costante con lui, abbiamo un ottimo rapporto”.

OMNISPORT | 24-02-2021 22:06