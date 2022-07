Calciomercato Fiorentina: pronti 7 milioni per Praet

04-07-2022 21:54

Sono ore decisive per il futuro dell’ex centrocampista del Torino, Dennis Praet, rientrato al Leicester dopo l’esperienza in granata ma ora nuovamente vicinissimo alla Serie A. In serata infatti dovrebbe essere recapitata al club inglese un’offerta significativa da parte della Fiorentina, a quanto filtra di circa 7 milioni di euro.

Il centrocampista belga, che unisce quantità e qualità da mezz’ala di centrocampo, sarebbe un innesto molto azzeccato nell’impianto tecnico dei Viola di Vincenzo Italiano. Tanto che il club ha deciso di mettere sul piatto una cifra che potrebbe essere sufficiente a convincere il Leicester. Resta comunque alla finestra anche il Torino, che gradirebbe avere nuovamente Praet ma senza spingersi troppo in alto con l’esborso economico.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE