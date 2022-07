26-07-2022 15:00

Massimo Coda è arrivato, ora serve trovargli il partner offensivo ideale. Il Genoa prosegue senza sosta il lavoro in entrata, sondando il terreno per colpi di mercato in grado di dare la giusta qualità alla rosa di Blessin per il ritorno immediato in A. La casella bomber è stata occupata dalla punta ex Lecce, ma adesso serve un “numero 10” in grado di dare il sostegno ideale e l’imprevedibilità per sbaragliare la concorrenza.

Il sogno del Genoa corrisponde a Stephan El Shaarawy, attaccante classe 1992 della Roma che al Genoa ci ha già giocato nelle giovanili e a inizio carriera. Un ritorno suggestivo al Marassi, ma molto difficile da realizzare, visto che l’italo-egiziano può giocarsi le sue carte alla Roma e l’ingaggio è troppo alto per il budget rossoblù. Avendo però un contratto in scadenza nel 2023 la trattativa con l’ex Milan si può imbastire, ma resta comunque un sogno. Sembrerebbe più semplice arrivare a Nicola Sansone, stesso ruolo di El Shaarawy e attualmente in uscita dal Bologna: l’ex Sassuolo classe 1991 piace ma la pista si sta raffreddando nelle ultime ore. L’obiettivo, a prescindere dai noi, è stato individuato: al Genoa serve un numero 10.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE