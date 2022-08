Calciomercato: il Valencia di Gattuso vuole Cavani, le ultime

07-08-2022 18:16

Il Valencia irrompe nella corsa a Edison Cavani.

Come riporta Sky Sport, il club spagnolo ha messo nel mirino ‘El Matador’ attualmente svincolato dopo due stagione al Manchester United (41 presenze e 12 reti). Al 35enne attaccante uruguagio sono interessate anche Villareal e Boca Juniors. Per Cavani potrebbe prendere forma la sua esperienza in Spagna dopo Italia, Francia e Inghilterra. El Matador vanta 615 presenze tra i professionisti con 360 gol segnati.

