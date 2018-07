Calciomercato impazzito: dopo Ronaldo, è il turno di Neymar

L'incredibile colpo della Juventus, l'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino, non poteva non generare conseguenze sul calciomercato. Nei prossimi giorni un altro grande affare dopo quello di CR7 scuoterà il calcio: la trattativa per il trasferimento di Neymar al Real Madrid, proprio per sostituire il fuoriclasse portoghese.

Secondo quanto riporta Globoesporte, il club spagnolo, scottato dall'addio del cinque volte Pallone d'Oro, avrebbe già effettuato un sondaggio presso il papà procuratore della stella del Brasile, reduce da un Mondiale negativo, ed è pronto a tentare l'assalto al giocatore, da tempo sogno proibito dei madridisti.

Neymar, arrivato solo l'anno scorso al Paris Saint Germain per la somma record di 222 milioni dal Barcellona, ha un contratto fino al 2022 che il presidente-sceicco Nasser al-Khelaifi non vuole assolutamente rescindere. In ogni caso, Florentino Perez vuole capire se Neymar darebbe il suo appoggio a un'operazione del genere, per mettere pressione ai campioni di Francia.

Neymar non ha una clausola rescissoria, ma negli ultimi mesi, prima e dopo l'infortunio subito alla caviglia a febbraio, aveva confessato di essere stufo della Ligue 1. Al-Khelaifi è pazzo di lui e non vuole assolutamente privarsene, tanto che ha appena ingaggiato Bruno Mazziotti, il fisioterapista della nazionale brasiliana nonché persona di fiducia di Neymar.

Il numero 10 dei verdeoro era atteso a un grande Mondiale ma non è andato oltre le due reti, e non è riuscito a trascinare la Seleçao oltre ai quarti di finale. O'Ney si è messo in evidenza soprattutto per le simulazioni e i tuffi, che sono finiti nel mirino di spietati meme in rete. Su tutti quello del designer grafico brasiliano Luciano Jacob, che ha reso disponibile un nuovo e imperdibile font: il "Ney Type". A ognuna delle ventisei lettere dell'alfabeto corrisponde infatti una caduta di Neymar, trasformato dalla A alla Z grazie alle infinite pose plastiche dei suoi tuffi. Il particolare font può essere scaricato da tutti, come voluto dal realizzatore di questa geniale idea.

In caso non andasse in porto l'affare Neymar, il Real virerebbe sull'altro attaccante del Psg Mbappé (ancora più difficile da raggiungere), sul bomber dell'Inghilterra Harry Kane e su Eden Hazard, fuoriclasse del Chelsea e del Belgio.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 13-07-2018 16:15