Calciomercato, la conferma delle ultime ore: "Juventus-Depay, accordo!"

17-08-2022 08:32

La Juventus e Mephis Depay avrebbero raggiunto l’accordo. Perché l’affare vada in porto, mancherebbe solo il ‘via libera’ del Barcellona.

È quanto rilancia oggi, mercoledì 17 agosto, Tuttosport. “La situazione al momento dice che Memphis Depay è sempre più vicino alla Juventus, anche se con alcuni dettagli da definire. Se non altro – si legge nell’articolo – perché l’attaccante e la dirigenza bianconera hanno già trovato un accordo di massima sulla base di un contratto biennale che potrebbe avere anche una opzione per una ulteriore stagione, con un ingaggio che rimarrebbe simile a quello percepito nel Barcellona, dunque su una base fissa attorno ai 5 milioni ai quali aggiungere un altro milione e mezzo di bonus”.

Alla fumata bianca mancherebbe dunque un ultimo ostacolo da saltare: “In Spagna dicono che è solo questione di tempo, perché – spiega Tuttosport – in fin dei conti il Barcellona ha fretta di chiudere e di liberare spazio (e alleggerire le casse blaugrana). Però resta da definire l’uscita di scena di Depay dal club catalano, pronto a liberarlo a parametro zero, ma solo qualora dovesse rinunciare ad alcune pendenze economiche che la società spagnola ha nei confronti del giocatore”.

Per il quotidiano torinese “manca questo passaggio perché l’olandese, dal canto suo, non vuole lasciare per strada quei 2-3 milioni che rimangono in ballo e che per il momento lo legano ancora al Barcellona, anche perché lui era arrivato a costo zero nel 2021. E la Juventus, nonostante il tentativo di pressing blaugrana, non vorrebbe contribuire con un conguaglio a liberare l’attaccante: lo aspetta a parametro zero, come da intese”.

