Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 9 agosto 2018

13:50 Sturaro-Watford, si blocca tutto

A poche ore dalla fine del mercato inglese, si blocca a sorpresa l' affare tra Juventus e Watford per il trasferimento di Stefano Sturaro in Premier League. Il Watford voleva effetturare un prestito secco, mentre la Vecchia Signora preferiva inserire un diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

09:00 Abbiati: "Montella, un disastro"

L' ex portiere del Milan Christian Abbiati in un' intervista alla Gazzetta dello Sport benedice la nuova gestione rossonera : Maldini e Leonardo sono due amici e due grandi professionisti. Parole dure nei confronti della proprietà cinese, e di Vincenzo Montella : Il mio errore è stato quello di fare paragoni con il vecchio Milan, dove avevo punti di riferimento certi. Montella ? È stato un mezzo disastro. Poi un consiglio a Elliott : Si tenga stretto Gattuso.

08:50 Modric pazzo di Inter: va al muro contro muro

Luka Modric vuole l' Inter a tutti i costi, ed è pronto ad andare al muro contro muro con il Real Madrid. Modric ripeterà a Florentino che ha bisogno di nuove motivazioni, e che ha già scelto il nerazzurro. L' Inter resta alla finestra speranzosa : proprio venerdì i nerazzurri saranno a Madrid per l' amichevole contro l' Atletico : magari per allora se ne saprà di più. Luka Modric ha cominciato il suo precampionato. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri mercoledì 8 agosto 2018

Milan: rifiutata un'offerta per Kessie. Modric, il Real Madrid provoca l'Inter. Scontro totale con Mourinho, la mossa a sorpresa di Pogba. Depay, occhiolino al Milan. Roma, Daniele Verde ceduto in Spagna. Kevin Malcuit è del Napoli: ufficiale. Sorpresa Milan, arriva un centrocampista di livello mondiale. Torino: Mazzarri insiste per El Tucu. La Juve ricopre d'oro Pjanic. Inter, è il Modric day: il giocatore rifiuta di allenarsi.

Virgilio Sport - 9-08-2018 | 13:50