Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 23 giugno 2019

12:33 Il Milan ha deciso il secondo colpo a centrocampo

Il Milan punta deciso Dani Ceballos , il talento del Real Madrid che si è messo in luce anche sabato andando a segno su punizione contro la Polonia agli Europei Under 21 in corso in Italia. Per questioni di bilancio e di fair play finanziario il Milan non può arrivare alla cifra richiesta da Florentino Perez, e secondo la rosea proporrà un prestito biennale con diritto di riscatto con pagamento dilazionato, in modo da poter spalmare la somma investita su più bilanci. Il dettaglio dell'operazione

08:44 Juventus, decisione imminente su Pogba e De Ligt

Sono giorni cruciali per il futuro di Paul Pogba, conteso da Juventus e Real Madrid. Gli uomini di mercato della Juventus hanno fortemente aperto a un suo ritorno a Torino, e anche il giocatore ha espresso il suo interesse nel tornare in bianconero. De Ligt costa 80 milioni di euro, il suo ingaggio annuale è di almeno 12 milioni : un suo eventuale arrivo metterebbe in forte dubbio l'approdo di Pogba, a meno di una cessione eccellente nella rosa bianconera. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri sabato 22 giugno 2019

