Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 28 giugno 2019

11:47 La Roma studia la beffa di mercato all'Inter di Conte

Beppe Marotta ed Antonio Conte non perdono però la fiducia : l'Inter ha da tempo in mano l'accordo con il giocatore, che ha messo come priorità i nerazzurri. Forte della volontà di Barella, Marotta incontrerà nuovamente il patron del Cagliari Tommaso Giulini la prossima settimana, alla ricerca di un'intesa : i rossoblu non vogliono fare sconti, mentre l'Inter finora non si smuove dall'oferta di 36 milioni più bonus fino a 6 milioni e l'inserimento di Dimarco. Il dettaglio dell'operazione

09:58 Juventus: blitz per De Ligt, colpo di scena su Cancelo

La Juventus ha già da giorni l'accordo con il giocatore : 5 anni di contratto a 12 milioni a stagione, che l'hanno convinto a scegliere l'opzione bianconera invece che accettare le offerte di Barcellona e Paris Saint Germain. In uscita, sorprendente intoppo per Joao Cancelo : il Manchester City vorrebbe inserire Danilo come contropartita per abbassare il costo del cartellino del terzino portoghese, che la Juventus valuta 60 milioni di euro. Il dettaglio dell'operazione

08:07 Milan, addio a Donnarumma: esplode il mercato

Il Milan ha deciso di cedere Gianluigi Donnarumma. Il futuro di Donnarumma è quindi, al Psg, dove Leonardo lo aspetta a braccia aperte. Tra i record infranti a Donnarumma in carriera ci sono il primato di più giovane portiere ad aver esordito nella nazionale italiana, di più giovane calciatore di sempre a raggiungere le 100 partite in Serie A e di più giovane portiere a esordire da titolare in Serie A. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri giovedì 27 giugno 2019

Cairo chiude le porte del Torino a Nainggolan. El Shaarawy dice no alla Cina. La Juventus lo vuole, la mamma del campioncino parla chiaro. Diawara-Roma, ci siamo. Inter, deciso il futuro di Pinamonti. Mercato Juventus, sorprendente rivelazione sul futuro di Kean. Delusione Milan, un altro obiettivo di mercato dice no. De Laurentiis, frecciata ai tifosi della Juventus. La Roma è una polveriera: a rischio un'altra bandiera. Psg-Donnarumma, il Milan alza la posta. Sebastian Giovinco chiude la porta alla Juve. Shock Napoli, un altro big può andare in Cina. De Ligt alla Juve: c'è il via libera del Barcellona. Bologna, Sabatini vuole De Rossi. Inter e Milan si sfidano per un ex bianconero. Napoli, l'Atletico tenta James Rodriguez.

Virgilio Sport - 28-06-2019 | 11:47