Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 1 luglio 2019

11:17 Mercato Milan: l'incredibile retroscena su Modric

I l Milan è stato molto vicino a Luka Modric. tanto che lo scorso settembre Modric dedicò a un commosso Zorro il premio Fifa The Best il giocatore blanco ha però gentilmente declinato la proposta. Modric, è invece sul punto di prolungare il contratto in scadenza tra un anno col Real Madrid da 10 milioni di euro netti a stagione. Il dettaglio dell'operazione

10:39 Juventus, ufficiale lo scambio Spinazzola-Pellegrini

La Juventus in una nota ha ufficializzato lo scambio Spinazzola - Pellegrini con la Roma. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2023 cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola a fronte di un corrispettivo di € 29.5 milioni pagabili in tre esercizi.

10:05 Grana Inter, Icardi è tornato: la mossa di Wanda Nara

Si è aperta una settimana cruciale per il futuro di Mauro Icardi e per il mercato dell'Inter. L'ex capitano e la moglie-agente Wanda Nara hanno lasciato le spiagge della Polinesia per fare ritorno a Milano, carichi e vogliosi di far valere le loro ragioni davanti al mister salentino e alla dirigenza nerazzurra. Conte resta però irremovibile e l'accelerazione dell'Inter per Lukaku è un altro segnale a Icardi, in Italia o all'estero. Il dettaglio dell'operazione

09:59 Inter: si presenta Godin, Conte festeggia

Antonio Conte ha di che festeggiare. Diego Godin è, un nuovo giocatore dell'Inter. La società nerazzurra ha diramato un comunicato per dare il benvenuto all'ex centrale dell'Atletico Madrid. Sono Diego e ora vedrete. Con Diego Godin in rosa, Antonio Conte potrà schierare la sua classica difesa a tre. Il dettaglio dell'operazione

09:13 Inter, ufficiale l'acquisto di Godin

L'Inter di Conte non perde tempo. Ora è ufficiale anche l'acquisto di Godin. L'Inter non ha, intenzione di fermarsi. A Madrid Godin è diventato punto di riferimento assoluto : per la difesa dei Colchoneros e per tutti i tifosi. Diego Godin è per tutti il ‘ jefe de la defensa : ora porterà le sue doti, la sua ‘ garra al sevizio della Milano nerazzurra. Il dettaglio dell'operazione

08:46 Juve esagerata: dopo Rabiot, ecco De Ligt

La Juventus non si ferma più. La dirigenza bianconera sta allestendo una rosa di altissimo livello qualitativo per il nuovo allenatore Maurizio Sarri. Vinta la concorrenza per Adrien Rabiot, il prima possibile, l'affare Matthijs De Ligt. Mario Mandzukic e Joao Cancelo i due nomi più chiacchierati. Il dettaglio dell'operazione

08:19 Inter, nessuna trattativa con Bale

Il futuro di Bale non sarà all'Inter di Conte. Il gallese, in uscita dal Real Madrid, ha altri progetti per la prossima stagione. Sulle voce che vorrebbero il proprio assistito vicino all'Inter, Barnett è stato chiaro : Le informazioni che circolano, non sono vere, le sue parole riportate da interdipendenza.net. Bale vorrebbe tornare a giocare in Premier League.

Cosa è successo ieri domenica 30 giugno 2019

Juventus, da Higuain parole chiare sul suo futuro. Napoli-Roma, tutto fatto per il maxi scambio. Inter, ecco Valentino Lazaro. Barella, l'Inter non rilancia. Juventus, è arrivato il terzo colpo: fissate le visite mediche. El Shaarawy-Cina, si riapre tutto. Caos Barella: scoppia la guerra di mercato tra Inter e Roma. Juventus o PSG: ecco perché per Bonucci sono ore di dubbio. El Shaarawy, arriva il rilancio dalla Cina.

Virgilio Sport - 1-07-2019 | 11:17