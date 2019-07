Mercato Milan: l'incredibile retroscena su Modric

Il Milan è stato molto vicino a Luka Modric. I rossoneri hanno provato a prendere il centrocampista del Real Madrid, sogno dell'Inter nella scorsa estate, tramite il nuovo dirigente Zvonimir Boban.

A riportare la notizia la Gazzetta dello Sport: Boban nelle scorse settimane ha contattato il regista classe 1985, attualmente in vacanza. Il rapporto tra i due è molto stretto, tanto che lo scorso settembre Modric dedicò a un commosso Zorro il premio Fifa The Best; il giocatore blanco ha però gentilmente declinato la proposta.

Modric, che gli ha subito risposto di non essere interessato a un trasferimento nel club rossonero, è invece sul punto di prolungare il contratto in scadenza tra un anno (giugno 2020) col Real Madrid da 10 milioni di euro netti a stagione.

Il Diavolo resta in ogni caso con i fari puntati a Madrid; nel mirino di Maldini e Boban c'è Dani Ceballos, la stellina dell'Under 21 spagnola che ha appena vinto gli Europei di categoria in Italia.

Senza spazio nei madridisti (Zidane ha fatto sapere di non contare su di lui), Ceballos si guarda intorno alla ricerca di una pretendente. L'ostacolo restano le richieste del Real, che per il suo cartellino vuole 50 milioni di euro: i rossoneri contano sui buoni rapporti con Florentino Perez per abbassare le richieste degli spagnoli.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 11:17