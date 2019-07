Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 3 luglio 2019

12:11 Juventus, nuova pretendente per Cancelo

Oltre ai probabili addii di Sami Khedira e Blaise Matuidi tra i partenti c ’ è anche il nome di Joao Cancelo, le cui caratteristiche offensive non si sposano con la filosofia dell ’ ex tecnico del Napoli. Il portoghese, arrivato alla Juventus per 40 milioni dal Valencia, sarà oggetto di un ’ importante plusvalenza per i bianconeri, visto che un paio di big d ’ Europa sono pronte a darsi battaglia.

11:23 Inter, un ex juventino alternativa a Dzeko

Il mercato si è aperto ufficialmente il 1° luglio e l ’ Inter è uno dei club più attivi. Il classe ’ 98 è stato scelto da Conte e ha a propria volta scelto l ’ Inter, preferendo la soluzione nerazzurra a quella della Roma che pure aveva tentato di reinserirsi prepotentemente anche nelle ultime ore. Il bosniaco resta comunque tra i partenti e l ’ affare potrebbe concretizzarsi, ma nell ’ attesa l ’ Inter si sta cautelando pensando all ’ alternativa. Il dettaglio dell'operazione

10:42 Cairo fa un altro dispetto a Petrachi

La Roma è infatti pronta a fare un nuovo tentativo per arrivare ad Armando Izzo, tra i migliori difensori dello scorso campionato di Serie A. Il presidente Cairo è però irremovibile e non prende neppure in considerazione l ’ ipotesi di cedere il centrale napoletano, fondamentale per Mazzarri ancora di più adesso che il Toro dovrà affrontare l ’ avventura europea.

08:26 Milan, sirene inglesi per André Silva

Il Siviglia ha deciso di non riscattarlo e, André Silva è tornato al Milan. Tuttavia, classe 1995, potrebbe fare, immediatamente, le valigie. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Southampton sarebbe interessato ad André Silva. Pronta una proposta da 18 milioni di euro, più bonus.

Cosa è successo ieri martedì 2 luglio 2019

Virgilio Sport - 3-07-2019 | 12:11