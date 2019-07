Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 5 luglio 2019

12:13 Scatto Roma: è arrivato il nuovo portiere

La Roma ha un nuovo portiere titolare : Pau Lopez. Il club giallorosso ha raggiunto un accordo con il Betis Siviglia per l'estremo difensore classe 1994. Il club capitolino verserà nelle casse della società andalusa 20 milioni di euro più la percentuale sulla futura rivendita di Sanabria. Il dettaglio dell'operazione

11:28 Inter, novità su Mauro Icardi: Juventus spiazzata

Il Napoli fa sul serio per Mauro Icardi. Su Icardi resta fortemente interessata la Juventus, che lavora sottotraccia ma certo non si aspettava la mossa del club azzurro. I bianconeri per piombare sull'ex capitano dell'Inter hanno la necessità che Gonzalo Higuain accetti l'offerta della Roma : il Pipita è finora rimasto molto freddo, ma dalla Capitale arrivano messaggi d'amore nei suoi confronti. Il dettaglio dell'operazione

08:03 Mercato Juventus, Pogba ha fatto la sua scelta

Si avvicina alla fine la telenevola di mercato che riguarda Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United , che nelle prossime ore si confronterà con il tecnico Solskjaer e la dirigenza del club inglese per chiedere ufficialmente la sua cessione , è conteso da Juventus e Real Madrid. La Juventus, resta alla finestra ma è più defilata, consapevole di come sia difficile se non impossibile pareggiare l'offerta dei concorrenti spagnoli. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri giovedì 4 luglio 2019

