Telenovela De Ligt, "Ajax infuriato con la Juventus"

Il trasferimento di Matthijs de Ligt alla Juventus è a rischio secondo i media spagnoli. Riporta Marca che l’Ajax sarebbe “infuriato” per il comportamento dei bianconeri nella trattativa per il centrale olandese, gioiello dei Lancieri, e non chiude le porte a un ritorno del Barcellona nell’affare.

In particolare, la società di Amsterdam non avrebbe gradito come i campioni d’Italia hanno condotto la trattativa, accordandosi con il giocatore prima di trovare l’intesa con il club di appartenenza. Sfruttando i buoni rapporti con Mino Raiola, agente di De Ligt, Paratici ha portato a termine un’intesa lampo con il difensore, che dovrebbe percepire a Torino un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione fra fisso e bonus.

Ma secondo i media iberici il compromesso tra le due società è ancora lontanissimo, da qui la furia dell’Ajax che ha sul tavolo anche le offerte del Barcellona e il Psg, che avrebbero proposto una cifra superiore rispetto ai bianconeri. La Vecchia Signora è ferma a 65 milioni di euro, mentre gli olandesi ne chiedono almeno 75, più bonus.

Un divario di oltre 10 milioni che non preoccupa però i campioni d’Italia, forti dell’accordo con De Ligt: c’è ottimismo a Torino, anche se gli ultimi sviluppi rischiano di ritardare la chiusura dell’affare a dopo l’inizio del ritiro dell’Ajax, in programma il prossimo lunedì. De Ligt, a meno di un incredibile colpo di scena, non farà marcia indietro.

SPORTAL.IT | 05-07-2019 14:03