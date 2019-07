Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 17 luglio 2019

11:03 Juve, prima due cessioni poi Icardi. La rinuncia di Wanda Nara

Secondo il Corriere dello Sport, Icardi sarebbe disponibile a valutare il trasferimento a Napoli, soluzione preferita anche dalla società rispetto alla Juventus. Ma Wanda Nara che cosa vuole ? Che cosa sta studiando per concretizzare quella che risulti la soluzione migliore per sé, per Mauro e per la sua famiglia ? L'ipotesi di una sorta di tutor che vorrebbe affiancarla nella complessa trattativa avrebbe forse indotto la signora Icardi a ridimensionare il suo ruolo.

10:46 Milan, il mercato langue: chiesto aiuto alla Juve

Il mercato del Milan è infatti in seria difficoltà, tra cessioni che non si concretizzano per sistemare il bilancio e acquisti che sfumano. Tutti centrocampisti d ’ ordine sfumati a causa dell ’ impossibilità del Milan di partecipare ad aste. I rossoneri sognano il bis dell ’ affare Caldara, che un anno fa passò dalla Juve al Milan senza neppure aver mai indossato la maglia bianconera, nell ’ operazione Bonucci - Higuain, ma convincere la Juventus a privarsi di Demiral sembra quasi impossibile. Il dettaglio dell'operazione

08:00 Povero Diavolo: il Milan fatica a comprare giocatori

C'era una volta il Milan che comprava a destra e manca a e vinceva tutto quello che c'era da vincere. L'ultimo a sfuggire in ordine di tempo è stato Jordan Veretout, su cui pure il club meneghino si era mosso per tempo e che si sarebbe volentieri trasferito a Milano.

Cosa è successo ieri martedì 16 luglio 2019

Juventus, De Ligt è a Torino: le prime parole da bianconero. Juventus, sfuma un importante obiettivo per la difesa. Daniele De Rossi ha scelto il proprio futuro. Juve, Perin come Tevez: arriva in cambio un talento. Icardi escluso dalla tournée, la reazione di Wanda Nara. Mancini-Roma. è fatta. Roma, frenata sul fronte Alderweireld. Inter, c'è un nuovo piano per Lukaku. Napoli-James Rodriguez, il Real ha fretta. Juve: preso De Ligt, è tempo di cessioni.

Virgilio Sport - 17-07-2019 | 11:03