Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 26 luglio 2019

11:06 Roma, proposta di scambio per Suso

La Roma torna alla carica per il centrocampista offensivo del Milan Suso. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i giallorossi sarebbero pronti a offrire Federico Fazio per arrivare allo spagnolo.

10:35 Il Tottenham rilancia: Dybala taglia le vacanze

Il nuovo tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha fatto intendere che stima Paulo Dybala, tuttavia il futuro dell'argentino a Torino rimane incerto. L ’ offerta del Tottenham, pronto a spendere fino a 80 milioni di sterline come riportato venerdì mattina da alcuni tabloid. In Inghilterra il mercato in entrata chiuderà l ’ 8 agosto, motivo in più per cui Tottenham e Manchester United fanno sul serio, risultando in questo momento ipotesi più calde rispetto al Paris Saint-Germain.

10:20 Inter, Conte taglia tre giocatori per arrivare a Vidal

Per arrivare al centrocampista cileno, in uscita dal Barcellona, l'Inter dovrà prima piazzare tre mediani da tempo fuori dai piani di Conte : Radja Nainggolan è il primo della lista, i nerazzurri puntano a guadagnare 29 milioni di euro anche se al momento non ci sono ancora offerte importanti, ma solo gli interessamenti di Cagliari e Sampdoria, che puntano a un prestito. Il dettaglio dell'operazione

09:11 Inter, addio a Icardi e Wanda Nara: blitz della Roma

L'Inter mette alla porta Mauro Icardi. Icardi è un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato. Per Icardi sarebbe pronto un contratto da 5 milioni di euro netti all'anno. Zhang al Corriere della Sera ha anche parlato degli obiettivi futuri di Suning : Il target di un club come l ’ Inter deve essere anche di superare il miliardo, sponsor, i diritti televisivi in Italia e in Europa. Il dettaglio dell'operazione

07:46 Lukaku, imboscata della Juventus: Inter sorpresa

L'intesa tra l'Inter e il Manchester United per il trasferimento di Romelu Lukaku in nerazzurro tarda ad arrivare, e nelle ultime ore sono aumentate le indiscrezioni di un inserimento della Juventus nell'affare. Da tempo l'Inter insegue Lukaku, ma finora è stata frenata dalla richiesta di 85 milioni di euro, considerata eccessiva da parte del club meneghino. e la Juventus ne ha approfittato per effettuare un sondaggio nel caso non andasse in porto l'affare Icardi. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri giovedì 25 luglio 2019

Il Milan parla con Zaracho. James Rodriguez: il Napoli non si arrende. Hysaj e Napoli ai titoli di coda. Chiesa, la Juventus ha trovato la chiave. Cancelo a un passo dal Manchester City. L'addio definitivo alla Roma di De Rossi: inizia un lungo viaggio. Su Demiral irrompe la Roma. Il sogno di Icardi e Wanda Nara: convincere Conte. Inter, nuova pista per Nainggolan. Juve, Khedira verso la Premier League.

Virgilio Sport - 26-07-2019 | 11:06