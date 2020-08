Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 28 agosto 2020

12:02 Roma, rifiutata maxi offerta per Zaniolo

La Roma non ha intenzione di cedere Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato dal ‘ Corriere dello Sport , la nuova dirigenza giallorossa avrebbe ricevuto un'importante offerta , pari a circa 50 milioni di euro , da un club di Premier League : un'offerta cordialmente , ma anche fermamente , respinta. il nuovo patron Dan Friedkin ha voluto dimostrare quanto Zaniolo sia importante per il nuovo progetto della Roma : gli estimatori sparsi per l'Europa sono avvertiti.

11:39 Mercato Milan, sgambetto all'Inter per il talento della Nazionale

Sembrava tutto fatto fino a pochi giorni fa, ma quello che sembrava un timido tentativo di disturbo potrebbe trasformarsi in un vero e proprio smacco ai rivali cittadini : il Milan, infatti, è pronto a ‘ scippare all'Inter Sandro Tonali e a fargli vestire la casacca rossonera anziché quella nerazzurra nella prossima stagione. L'idea del Milan è quella di un prestito oneroso da 10 milioni cui ne verrebbero aggiunti 25 in caso di riscatto a fine stagione. Il dettaglio dell'operazione

11:01 Ibrahimovic, niente '9': l'indizio social svela il nuovo numero

Zlatan Ibrahimovic è davvero ad un passo dal ritorno al Milan. Di fatto l'accordo è raggiunto, ma l'ufficialità da parte del club arriverà solo nelle prossime ore. Intanto lo svedese non ha perso tempo e si è ri-annunciato al Milan sui social, ovviamente a modo suo.

10:48 Juventus, rispunta Moise Kean

Moise Kean può tornare alla Juventus. Kean , nella stagione appena conclusa , non ha affatto brillato , finendo ai margini delle rotazioni sia di Marco Silva sia , dopo l'esonero del portoghese , di Duncan Ferguson prima e Carlo Ancelotti poi. Alla Juve potrebbe trovare l'ambiente giusto per rilanciarsi.

09:50 Mercato Inter: il piano di Suning per arrivare a Messi

Oltre alle operazioni normali, il club nerazzurro sarebbe al lavoro per non perdere l'eventuale opportunità di poter arrivare a Leo Messi. Il gruppo Suning, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe una strategia ben chiara. Nel frattempo, Suning sarebbe al lavoro per trovare nuovi sponsor, così da alleggerire il peso, enorme, dell'investimento necessario per avere la Pulce. Leo Messi è impegnato in un vero e proprio braccio di ferro con il Barcellona. Il dettaglio dell'operazione

09:07 Inter, Vecino e Brozovic sul mercato

L'Inter non pensa solo ad acquistare. Il club nerazzurro sta riflettendo anche sulla questione esuberi. In particolare, ovvero Vecino e Brozovic. Il primo, già lo scorso gennaio. L'Inter punta ad incassare 15/20 milioni di euro. Anche Brozovic è nella lista dei partenti. Si attenda la proposta giusta.

09:05 Mercato Juve: Dzeko, Milik, Suarez ma i tifosi hanno un rimpianto

I tifosi della Juventus ancora una volta esprimono le loro idee sul colpo in attacco rimpiangendo il bomber del presente e del futuro

08:21 Napoli, Milik apre alla Roma

Il futuro di Milik, al momento. Il polacco è in uscita dal Napoli ma è ancora alla ricerca della sua nuova disposizione. Lo stesso Milik avrebbe deciso di valutare la proposta della Roma. Il Napoli attende novità e un'offerta congrua.

07:52 Mercato Juventus: nome nuovo per l'attacco di Pirlo

La Juventus è molto attiva sul mercato. La Juventus avrebbe, chiesto informazioni al Barcellona circa il cartellino di Luis Suarez. Alla Juventus troverebbe tanti campioni e un Cristiano Ronaldo motivatissimo a portare i bianconeri al vertice del mondo. Un ostacolo potrebbe essere lo stipendio che percepisce attualmente Luis Suarez al Barcellona, ovvero ben 15 milioni di euro netti a stagione. Nei prossimi giorni attenzione alle novità legate al nome di Luis Suarez. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri giovedì 27 agosto 2020

28-08-2020