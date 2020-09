Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 12 settembre 2020

13:52 Mercato Inter: ritorno di fiamma per la fascia sinistra

L'asse Londra - Milano è fondamentale per le strategie di mercato dell'Inter. Discorso diverso per quanto riguarda Kanté : il centrocampista francese lascerà Londra solo per una somma importante, vicina ai 70 milioni di euro. Fronte Vidal : il Barcellona non ha intenzione di liberarlo a parametro zero, e l'Inter sta valutando se inserire o meno nel contratto del giocatore alcuni bonus che svolgerebbero la funzione di indennizzo per la società catalana. Il dettaglio dell'operazione

13:27 Godin, l'ammissione del Cagliari

Il direttore sportivo del Cagliari Mario Passetti ha ammesso l'interesse dei sardi per Godin : La trattativa esiste. Siamo contenti del fatto che il giocatore abbia manifestato molto interesse per Cagliari. La trattativa però è molto difficile, non ci facciamo illusioni.

12:51 Juventus, cercasi centravanti: un nuovo indizio riavvicina Suarez

Luis Suarez è sempre più lontano dal Barcellona. Il bomber uruguagio, non è tra i convocati di Ronald Koeman per l'amichevole di oggi contro il Nastic di Tarragona : è l'indizio concreto di un addio, con la Juventus pronta a dare una nuova accelerata alla trattativa dopo lo stallo degli ultimi giorni. Suarez era diventato improvvisamente la prima scelta bianconera, ma l'ostacolo dell'esame di italiano per ottenere il passaporto comunitario aveva rallentato di netto la trattativa. Il dettaglio dell'operazione

08:32 Napoli-Milik, è scontro totale: l'ultimatum di Gennaro Gattuso

Tra il Napoli e Arkadiusz Milik lo scontro è totale : il polacco non ha gradito la mancata convocazione per le amichevoli di venerdì contro il Pescara e di domenica contro lo Sporting e vive ormai da separato in casa dopo non aver trovato l'intesa sul rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. Milik, era sembrato vicino prima alla Juventus, poi all'Atletico Madrid, poi ancora alla Roma. E Milik potrebbe vivere, una stagione da separato in casa che potrebbe danneggiare la sua carriera. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri venerdì 11 settembre 2020

