Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 19 settembre 2020

13:09 Mercato Milan, due nuovi obiettivi per difesa e centrocampo

I dirigenti del Milan Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero chiede in primis un difensore centrale per puntellare il reparto più in difficoltà, tra infortuni e giocatori in esubero. Il dettaglio dell'operazione

11:34 Mercato Juve, Suarez dice no a una maxi offerta: il retroscena

Resta un enigma il futuro di Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano poche settimane fa era stato messo alla porta dal Barcellona, e si era immediatamente mosso allacciando i contatti con la Juventus, tanto che giovedì ha sostenuto e passato l'esame di italiano a Perugia per ottenere il passaporto comunitario. A gennaio, se resterà a Barcellona, potrebbe invece delinearsi un duello tra le arci rivali Juventus e Inter per assicurarselo a parametro zero l'anno prossimo. Il dettaglio dell'operazione

10:41 Leicester, in arrivo Under

Cengiz Under sta per vestire la maglia del Leicester. L'attaccante esterno della Roma si trasferisce in Premier League, ma solo con diritto. Il club inglese pagherà 3 milioni di euro per il prestito oneroso, e 24 per l'eventuale riscatto.

08:22 Mercato Juve, non solo Dzeko: c'è l'accordo per un altro attaccante

E tutto pronto per l'arrivo di Edin Dzeko alla Juventus. L'ultimo incastro con Milik è andato definitivamente in porto : appena l'attaccante polacco firmerà l'accordo con il Napoli, Dzeko potrà lasciare i giallorossi e cominciare la sua nuova avventura a Torino. La Juventus è infatti in pressing per il ritorno dall'Everton di Moise Kean. Sul giovane attaccante c'è anche il Borussia Dortmund, ma la volontà di Kean è quella di tornare in bianconero. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri venerdì 18 settembre 2020

Andrea Pinamonti torna all'Inter, ufficiale. Mercato Inter: ceduto un big, arriva Vidal. Goleada in amichevole. Mercato Juve: operazione con il Psg, possibile scambio a sorpresa. Napoli, proposta per Deulofeu. Mercato Milan: scambio stellare con il Lione, rossoneri al lavoro. Milik-Roma e Dzeko-Juve: dettagli e retroscena del doppio affare. Mercato Inter: Vidal nervoso, priorità alle cessioni. Napoli: il PSG ha la formula giusta per Koulibaly. Inter, corsa a due per Candreva. Colpo di scena: Suarez in Serie A ma non con la Juve.

Virgilio Sport - 19-09-2020 | 13:09