Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 28 settembre 2020

11:43 Mercato Milan: ancora due colpi in arrivo, trattativa avviata

Il Milan si gode il buon avvio di campionato e guarda al mercato per completare la rosa di Stefano Pioli e puntare alla qualificazione in Champions League. Nella lista di Maldini e Massara ci sono Wesley Fofana del Saint Etienne e Nastasic dello Schalke 04, ma prima il Milan deve cedere Paquetà al Lione : la trattativa va avanti da settimane, si chiuderà per una cifra intorno ai 20 milioni ma i francesi a loro volta devono prima ultimare la cessione di Aouar. Il dettaglio dell'operazione

10:57 Roma, ultima chance per Smalling

La Roma pronta all'ultimo rilancio per Chris Smalling. Il difensore inglese resta nel mirino dei giallorossi, che sono pronti ad offrire al Manchester United 14 milioni di euro per riavere il centrale dei Red Devils che tanto bene ha fatto in prestito nella scorsa stagione.

09:53 Mercato Juventus: scelta fatta, assalto a Chiesa

La Juventus pare avere ancora in canna un colpo di mercato da applausi. Il nome caldo sarebbe quello di Federico Chiesa. Il numero uno viola valuta il cartellino di Federico Chiesa circa 70 milioni di euro. La Juventus non vorrebbe spendere più di 50 milioni, tentando la via del prestito oneroso con obbligo di riscatto sui 30/35 milioni. Saranno giorni decisivi per la trattativa Juventus - Chiesa. Tutto dipenderà da cosa accadrà attorno al nome di Douglas Costa. Il dettaglio dell'operazione

08:15 Mercato Inter: Conte vince, la società deve vendere

L'Inter ha iniziato la stagione con una vittoria contro la Fiorentina e ora è attesa dalla sfida con il Benevento. Antonio Conte sta cercando le soluzioni migliori per fare volare la sua Inter. Si continua a parlare del futuro di Matias Vecino. Pare, ad un passo la fumata bianca per il passaggio di Andrea Ranocchia al Genoa. L'Inter attende novità e una proposta congrua. E, dalla Spagna, arrivano dichiarazioni che non fanno stare tranquilli i tifosi dell'Inter. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri domenica 27 settembre 2020

Mercato Milan: trattativa lampo per un'ala, colpo low-cost. Psg, Icardi in crisi: Tuchel non lo voleva riscattare. Mercato Milan, sfuma Jovic. Roma: arriva il sì del Real Madrid per Borja Mayoral. Juventus-Chiesa, il momento è giunto: la strategia bianconera. Meret: il Napoli dice no alla soluzione Roma. Ancelotti chiama Milik: il polacco può partire davvero. Inter, Eriksen resta un problema: tutte le prospettive del danese.

Virgilio Sport - 28-09-2020 | 11:43