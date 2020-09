Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 30 settembre 2020

11:56 Mercato Inter: Conte si impunta, in arrivo due nuovi terzini

Antonio Conte chiede altri rinforzi sulle fasce, e l'Inter è al lavoro per accontentarlo. Matteo Darmian è all ’ ultima o alla penultima partita con il Parma, ha confermato il ds Carli prima dell'ultima giornata di campionato -, inutile nascondere che c ’ è già un discorso avviato e impostato con l ’ Inter dall ’ anno scorso. Il dettaglio dell'operazione

11:24 Napoli-Hysaj, si cerca un accordo

Il Napoli è al lavoro per trovare un'intesa per il rinnovo di Elseid Hysaj, in scadenza di contratto nel 2021. Lo Spartak Mosca ha avanzato un'offerta di 7 milioni di euro per il giocatore, ma i partenopei preferirebbero tenere l'albanese, che piace a Gattuso e può giocare su entrambe le fasce.

11:13 Juve, la trattativa per l'attacco dipende ancora da Milik

La situazione del polacco torna a influenzare il mercato bianconero

10:46 Gaffe del Manchester City: "Fai una domanda a Koulibaly"

Il Manchester City ha acquistato Ruben Dias per circa 68 milioni di euro, ma per settimane ha trattato con il Napoli l'acquisto di Koulibaly, prima di veder sfumare il trasferimento. Eppure è chiaro che il suo acquisto fosse tra i programmi del Manchester City. Tutto fa pensare che il Manchester City aveva preparato il materiale per l'acquisto di Koulibaly, salvo poi virare su Ruben Dias per un accordo non arrivato con il Napoli.

10:16 Mercato Milan: contatto con il Real, nuovo nome per la difesa

Nelle ultime ore ha preso quota la pista che porta a Nacho Fernandez del Real Madrid, già accostato in Italia alla Roma. Prodotto del vivaio del Real , Nacho ha trovato progressivamente sempre meno spazio nelle ultime stagioni agli ordini di Zidane ed è pronto a trasferirsi a Milano. Il dettaglio dell'operazione

08:56 Calciomercato: Juve mai così vicina a Chiesa, la Fiorentina dice sì

Juventus mai così vicina a Federico Chiesa : l'attaccante della Fiorentina è l'ultimo colpo di mercato deciso dalla dirigenza bianconera, che si è finalmente mossa per portare il gioiello viola a Torino. Prima dell'affondo, la Juventus deve però cedere almeno tre giocatori : Daniele Rugani, cercato in Premier e da alcuni club della Liga, Sami Khedira, che dovrebbe risolvere a breve il contratto, e Douglas Costa, destinato a partire proprio per lasciare posto a Chiesa. Il dettaglio dell'operazione

07:37 Mercato Inter, svolta per il futuro di Radja Nainggolan

Radja Nainggolan probabilmente non vestirà più la maglia nerazzurra dell'Inter. Secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Sardegna, infatti, l'Inter e il club rossoblu hanno trovato l'intesa per chiudere la trattativa per il ritorno del Ninja sull'isola, dopo un tira e molla durato mesi. Nainggolan tornerà a Cagliari a titolo definitivo per 12 milioni di euro circa, più un'opzione su due giovani cagliaritani : si fanno i nomi di Landinetti, Biancu, Marigosu e Gagliano. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri martedì 29 settembre 2020

