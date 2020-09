Mercato Inter: Conte si impunta, in arrivo due nuovi terzini

Antonio Conte chiede altri rinforzi sulle fasce, e l’Inter è al lavoro per accontentarlo. Il mister leccese ha bocciato Dalbert ed Asamoah, ormai fuori dai suoi piani e verso l’addio ai nerazzurri: il brasiliano piace al Saint Etienne, che potrebbe farsi avanti nei prossimi giorni, mentre si allontana un ritorno alla Fiorentina; per l’ex Juve è invece possibile un’offerta da parte della Roma.

Così Marotta e Ausilio devono colmare i due vuoti sulle fasce: il primo arrivo sarà Matteo Darmian dal Parma. Per l’esterno ex Manchester United l’accordo è già stato trovato da mesi, la trattativa con i crociati è ai dettagli e il giocatore potrebbe sbarcare in nerazzurro nella giornata di giovedì, anche se il club emiliano vorrebbe trattenerlo per il prossimo incontro con il Verona prima di lasciarlo andare. “Matteo Darmian è all’ultima o alla penultima partita con il Parma – ha confermato il ds Carli prima dell’ultima giornata di campionato -, inutile nascondere che c’è già un discorso avviato e impostato con l’Inter dall’anno scorso”.

Il secondo nome è quello di Marcos Alonso. Per lo spagnolo ex Fiorentina c’è stato un ritorno di fiamma da parte dei nerazzurri dopo lo scontro con il tecnico del Chelsea Frank Lampard a margine dell’ultimo match di Premier League. Il giocatore non è stato convocato per la successiva partita di coppa contro il Tottenham e non rientra più nei piani dei Blues.

Sulle sue tracce in Italia ci sono i nerazzurri e la Juventus: a pochi giorni dalla chiusura della sessione, Marotta potrebbe intavolare una trattativa lampo per accontentare il suo tecnico, che lo ha allenato durante gli anni del Chelsea e lo stima molto. Alonso è valutato 30 milioni circa, ma le ultime vicissitudini e il mercato in chiusura potrebbero favorire uno sconto da parte dei londinesi.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 30-09-2020 11:56