Calciomercato Lecce: due idee a centrocampo, davanti obiettivo Verdi

Il colpo Samuel Umtiti dal Barcellona non ha rallentato la corsa del Lecce, che vuole chiudere alla grande un calciomercato comunque molto interessante in particolare per una neopromossa. L’ultima idea è un rinforzo a centrocampo, dove sono in piedi due trattative parallele con le due società romane: una riguarda Jean Daniel Akpa Akpro, centrocampista di 29 anni che è nella lista dei partenti della Lazio. L’alternativa è Amadou Diawara della Roma, venticinquenne da tempo con le valigie in mano ma ancora in cerca di una destinazione.

Infine l’attacco, dove i salentini sono alla ricerca di un giocatore che possa integrarsi in un attacco a tre e dare il cambio quando necessario a Strefezza e Di Francesco: il nome è quello di Simone Verdi del Torino, molto cercato in queste ultime ore di calciomercato e sul quale ci sono proposte anche da parte di Bologna, Salernitana e Verona.

