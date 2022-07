18-07-2022 11:30

Dopo due settimane di trattative il Lecce è in chiusura per il tanto ricercato colpo in difesa. Serviva un profilo di spessore e di esperienza per il ritorno in Serie A e dopo un lungo cercare la scelta sembra essere ricaduta su Nikola Maksimovic, centrale difensivo classe 1991. Il serbo ha giocato l’ultima stagione al Genoa, retrocedendo in Serie B.

Il Lecce e il Genoa sono riuscite a trovare l’accordo per il passaggio in Salento, ma il piccolo nodo ancora da sciogliere è con Maksimovic stesso: l’ex Torino e Napoli percepisce al Genoa un ingaggio di 1,7 milioni annui e l’accordo con il calciatore serbo ha ancora qualche dettaglio da limare. Nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare la fumata bianca, consentendo al Lecce di assicurarsi le prestazioni di un difensore che ha 146 presenze in Serie A (con due reti e quattro assist all’attivo) e oltre 30 in Europa: il profilo perfetto a cui affidare le chiavi della retroguardia giallorossa.

